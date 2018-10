Calaiò: "Non è facile accettare questa situazione. Pronto per l'1 gennaio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emanuele Calaiò, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della squalifica che terminerà il 31 dicembre: "Tutti sanno quello che ho dato e che posso continuare a dare. Ho tanti stimoli, mi sento un ragazzino e ho voglia di giocare e finire la mia carriera come l'ho iniziata, facendo dei gol. Da quando è partito tutto il processo ho continuato ad allenarmi: non è facile accettare questa situazione, mi sono sempre comportato bene per 20 anni e ho girato piazze importanti. Questa macchia che mi è stata cucita addosso non mi appartiene, ho trascorso un estate infernale soprattutto perché dovevo spiegare ai miei bambini cosa fosse successo. Sono carico, fisicamente sto bene e sono pronto per il 1 gennaio. A Parma o altrove".