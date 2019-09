Calcio e razzismo, Tavecchio: "Lo stadio è il rifugio dei carcerati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ho lasciato una grossa liquidità in Federazione". Parola di Carlo Tavecchio. L'ex presidente della FIGC è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo: "Ho portato quattro soggetti di livello in Champions, ho portato a Roma 4 partite di livello europeo, ho portato il VAR, il gol/no gol e anche gli Under 21".

Quella sera di Italia-Svezia.

"Nessuno ammetteva le proprie responsabilità, dunque mi sono dimesso: questa è la situazione reale".

La gestione di Gravina?

"Abbiamo avuto un grosso problema essendomi dimesso. Il commissariamento ha creato grandi problemi di natura amministrativa, credo che ciò sia stato recuperato dalla presidenza Gravina. Adesso bisogna vedere di attuare le nuove riforme".

Come combattere il razzismo?

"Ho fatto 20 anni in Africa, il problema non è l'accoglienza, sotto questo punto di vista l'Italia è un posto accogliente. Lo stadio è il rifugio dei carcerati, tutte le tensioni che ci sono nel Paese: allo stadio tante persone non hanno rispetto per certe questioni. Bisognerebbe aprire la cultura civica del Paese. La Serie A ha fatto di tutto, la Federazione sta lavorando bene. Non so quali progetti ci sono in atto, però credo che stiano facendo il possibile per sventare questo fenomeno".