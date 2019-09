Calciomercato, agenti sempre più ricchi: oltre 500 mln intascati in estate

Cinquecentoventinove milioni di dollari. È l'incredibile cifra guadagnata nell'ultima sessione di mercato dagli agenti FIFA: come riporta Inside World Football, in base ai dati dei FIFA TMS (Transfer Matching System), Raiola e colleghi hanno fatto il botto durante la finestra estiva dei trasferimenti. Un anno fa, le commissioni intascate ammontavano solo a 447,6 milioni. È il segno dei tempi: i procuratori sono ormai sempre più potenti e fondamentali in tutte le trattative. Il 64,9% di queste commissioni è stato pagato dal club acquirente.