Calhanoglu: "Calcio italiano prudente. Borini mi ha aiutato con l'italiano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, ha parlato a Forza Milan! delle differenze tra la Serie A e la Bundesliga e dei compagni di squadra che lo hanno aiutato ad ambientarsi in Italia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da MilanNews: "Non vedo grandi differenze: in Italia c'è più prudenza, più tattica, mentre in Germania tutte le squadre giocano il loro calcio. È molto difficile giocare qui, è un calcio intelligente. In Bundesliga ci sono molti giocatori giovani e si vedono molte azioni offensive, in Serie A vedo giocatori più esperti, aggressivi e furbi. Apprezzo entrambi i campionati, guardo le partite delle mie vecchie squadre. L'ambientamento? All'inizio mi ha aiutato molto Rodriguez, per via del fatto che conosce il tedesco. Solo che nemmeno lui parla benissimo l'italiano, quindi è stato Fabio Borini ad aiutarmi di più con la vostra lingua".