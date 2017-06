Calhanoglu obiettivo del Milan: il Bayer Leverkusen ha chiesto 30 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hakan Çalhanoğlu è un obiettivo concreto del Milan. I contatti tra le parti sono in corso e sono stati confermati quest'oggi anche dall'agente del calciatore che ha altri due anni di contratto col Bayer Leverkusen.

Secondo Sky, la prima richiesta delle aspirine per il calciatore classe '94 è stata di 30 milioni di euro. Il Milan spera di chiudere per una cifra di poco superiore ai 20 mln.