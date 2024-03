Live TMW Calzona: "Su Osimhen era rigore, l'hanno detto tutti. Cambi sbagliati? Vi spiego il perché"

vedi letture

Mister Francesco Calzona, allenatore del Napoli, interviene in conferenza stampa dallo stadio olimpico di Montjuic per analizzare la sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale di Champions col Barcellona (3-1). Segui come di consueto le sue parole in tempo reale nel live di TMW!

23.42 - Inizia la conferenza stampa di Calzona: "Come si migliora? Lavorando. Abbiamo giocato sei partite e non abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare in queste settimane. Stasera abbiamo perso a tratti le distanze, non sempre, ma abbiamo perso anche troppi palloni. È vero poi che ci manca un rigore e anche che Lindstrom ha fallito una buona palla gol nel finale".

La preoccupano più i pochi gol o la difesa?

"Non mi preoccupano i gol che sono mancati in attacco, questa squadra bene o male riesce sempre a trovare la via per segnare. Dobbiamo aggiustare la fase difensiva, perché oggi non l'abbiamo fatta bene".

Che sensazioni le lascia questo ko?

"Ci sta di perdere a Barcellona, ma a tratti abbiamo sbagliato troppo e questo non mi piace. Siamo delusi, ma il calcio è questo e dobbiamo ripartire perché ci aspetta una partita importante a Milano".

C'era il rigore su Osimhen?

"L'ho rivisto e gli esperti delle tv italiane dicono che era rigore, l'hanno detto tutti. Mi sarebbe piaciuto un minimo di attenzione in più su questo episodio".

Si sente più rammaricato per la sconfitta o felice di aver tenuto testa al Barcellona?

"Entrambe. C'è rammarico perché avremmo potuto giocare bene più minuti, felicità per aver tenuto testa al Barcellona".

Ci spiega meglio i primi due cambi?

"Volevo alzare la pressione e ho messo dentro gente da cui mi aspettavo proprio questo. Magari non è andata benissimo, ma io ho un parco giocatori che devo sfruttare in tutti i modi".

Nel finale cos'è successo?

"Abbiamo cambiato modulo e nel finale non siamo andati bene. Questa squadra non è in grado di farlo, perché ha bisogno di certezze. Dobbiamo lavorare sulle certezze, affidandoci poco al caso".

Cosa pensa del flop delle stelle più attese?

"Tutti i calciatori si sono impegnati al 100%, non ci sono dubbi, ma abbiamo sbagliato tatticamente alcune cose. C'è delusione, è chiaro, però ho detto ai ragazzi che abbiamo tante partite per cullare la speranza di agganciare chi ci precede in classifica in Serie A".

23.53 - Finisce qui la conferenza stampa di Calzona.