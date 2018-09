Cancelo: "CR7 felice per il Portogallo, quando tornerà saremo più forti"

Il Portogallo ha battuto l'Italia in Nations League senza Cristiano Ronaldo, mentre João Cancelo ha parlato del suo compagno di squadra alla Juventus attraverso le colonne del Corriere di Torino. "Di sicuro sarà contento, perché abbiamo dimostrato che anche senza di lui stiamo facendo bene. Lui però resto molto importante per noi. E quando tornerà saremo ancora più forti: a novembre, a San Siro contro gli azzurri ci giocheremo la vittoria del girone. Per noi significherebbe anche ospitare la fase finale della Nations League a giugno: un’opportunità per crescere ancora", ha detto l'ex calciatore dell'Inter.