Cannavaro: "Esonero Ancelotti sconfitta per tutti. Avrà consigliato Rino"

Intervistato da Sky, Fabio Cannavaro ha commentato l'avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Gattuso: "Carlo è una persona eccezionale, un allenatore che negli anni ha vinto tanto. Sicuramente è capitato in un periodo in cui la squadra non è andata bene e la società ha deciso di cambiare. È un peccato, esonerare un allenatore è una sconfitta di tutti, anche di chi non è riuscito a tutelarlo".

Ci sarà stato un po' di imbarazzo tra Ancelotti e Gattuso?

"Non penso, sono persone intelligenti. Sanno come va il calcio, sono molto amici: non penso ci sia stato imbarazzo. Sicuramente Carlo gli ha dato qualche consiglio".