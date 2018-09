Cannavaro: "Sto bene al Guangzhou. Italia? Non vedo voglia di crescere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Cannavaro allontana la Serie A e l'addio alla Cina, almeno al momento. Il tecnico del Guangzhou Evergrande, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Il ritorno in Italia? Non voglio fare il prezioso, ma a Guangzhou mi trovo bene e da fuori guardo le cose in maniera diversa, più distaccata. Anche se continuo ad arrabbiarmi. Il calcio italiano è rimasto indietro a livello di infrastrutture e non solo. Il sistema non funziona e, anche se dolorosa e per certi versi discutibile, la scelta di tagliare club dai campionati professionistici era obbligata. Non vedo ancora voglia di voltare pagina e crescere. Servono uomini nuovi e tanta umiltà", le sue parole.