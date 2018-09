Canuti: "Inter, il successo col Tottenham ha dato la scossa giusta"

La prova del nove. Potremmo definirla così la sfida che domani sera vedrà impegnata l'Inter contro la Sampdoria. Dopo la grande vittoria in Champions occorre dare un segnale preciso anche in campionato. "Il gioco per ora deve decollare però il successo con il Tottenham credo che abbia fatto bene", dice Nazzareno Canuti, ex difensore nerazzurro, in un'intervista al sito TimGate. "Forse adesso i giocatori credono di più in se stessi e hanno capito di doversi comportare da squadra. Giocando con una punta sola martedì sera sono arrivati pochi palloni in avanti, poi negli ultimi dieci minuti si è capito che si dovevano fare più cross e sono arrivati i gol".

Del match di domani con la Samp invece che pensa?

"Occorre dimostrare di aver assimilato ciò che è emerso martedì. E' necessario giocare con determinazione se si vuole arrivare al risultato. Ed è opportuno giocare con quello spirito di squadra. Col Parma l'Inter non meritava di perdere ma nemmeno di vincere perchè ha creato davvero poco".

Parlando della Samp, che squadra le sembra?

"E' una formazione più in forma dell'Inter, è reduce da un pari con la Fiorentina che è un'altra squadra in buona condizione. Per capire come sta effettivamente l'Inter credo si debba aspettare un mese ma comunque penso positivo, credo che la vittoria col Tottenham abbia dato la scossa giusta. E l'anno scorso a Genova i nerazzurri hanno vinto bene. Non sembrerebbe insomma un campo ostico quello di Genova. La squadra di Spalletti non può permettersi di perdere ulteriore terreno in classifica, deve vincere".