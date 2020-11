Capello: "Il Milan durerà fino alla fine insieme a Inter e Juve. Occhio a Roma e Napoli"

vedi letture

Intervista da La Gazzetta dello Sport sulla corsa Scudetto, in vista della ripartenza della Serie A dopo la sosta, Fabio Capello ha detto la sua indicando una corsa allargata con Inter, Juve e Milan che potranno contendersi il tricolore anche con Roma e Napoli. Sui rossoneri l'ex allenatore ha aggiunto: "Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic". Spazio poi anche alle possibili outsider: "Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo scudetto. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata". Infine i bomber: "Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter. Ibra dà ancora di più perché vuole lottare contro il tempo. Ronaldo è una bestia da gol".