Capello: "La Juventus vincerà anche l'ottavo Scudetto consecutivo"

Fabio Capello non ha dubbi: la Juventus vincerà anche l'ottavo Scudetto consecutivo. Questo il pensiero dell'allenatore classe '46 ospite nella giornata di ieri al Consolato generale russo: "Sono d’accordo con chi dice che il ciclo dei bianconeri non sia finito e che le rivali restino lontane. Penso che possano vincere l’ottavo scudetto di fila perché nel calcio contano l’organizzazione, la determinazione e il non essere mai appagati. Con queste doti si

portano avanti meglio le idee", riporta il Corriere dello Sport.