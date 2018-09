Capitan Icardi guida la rimonta. La sua magia ha regalato certezze all'Inter

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E dire che fino all’85esimo quella di Mauro Icardi era stata una gara da 5 in pagella. Poi però il capitano nerazzurro, insieme al resto della squadra, ha deciso di salire sulle montagne russe narrate da Luciano Spalletti poche ore prima… Ed ecco il colpo che risolve le partite. Un gol bellissimo, difficile, non scontato, a cui Maurito non ci aveva granché abituato. E’ vero, gesti tecnici del genere si erano già visti prima delle 110 esultanze in Serie A. Ma così probabilmente no. Per l’importanza della sfida, per il momento della gara e per la difficoltà del gesto. Il rischio, probabilmente non calcolato, ha portato i benefici sperati e l’Inter si è improvvisamente rianimata. Non che durante la gara fosse sembrata moribonda, anzi. Ma dopo il vantaggio inglese qualche crepa si era intravisto, soprattutto nella fiducia e nella tenuta mentale. Al solito. E invece quel gol ha galvanizzato giocatori, allenatore e stadio. E permesso all’Inter di credere alla vittoria. E ora, gli almanacchi, parlano già di Icardi. Una presenza in Champions, un gol. D’autore, fra l’altro.