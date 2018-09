Capolavoro di Mariano Diaz, 3-0 Real sulla Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Game, set and match al Bernabeu, ed è un capolavoro di Mariano Diaz, al primo gol in Champions League. L'ultimo arrivato nel mercato estivo prende palla sul vertice sinistro dell'area, rientra sul destro e scarica un tiro imprendibile, che si insacca sotto l'incrocio alla sinistra di Olsen. Tris Real, buio pesto per i giallorossi.