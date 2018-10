Capozucca su Benassi: "Va sempre stimolato. Gli servono motivazioni"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto per parlare di un Marco Benassi apparso un po' sottotono nelle ultime uscite, l'ex direttore sportivo del Livorno nel quale giocò proprio il centrocampista della Fiorentina, Stefano Capozucca, ha dichiarato a Radio Bruno Toscana: "Era un ragazzo ottimo già a Livorno. Cinque anni fa era un giocatore più maturo dei ragazzi della sua età e fece bene. Mi ricordo che nell'operazione Torino-Inter per D'Ambrosio consigliai a Ventura anche Benassi, dicendo che avrebbe fatto almeno 10 anni di buon livello di Serie A, e così l'ha preso. Il suo ruolo? Deve giocare da mezzala vista la sua predisposizione all'inserimento e al gol. Vede il gioco e sa inserirsi al momento giusto: ha dimostrato che da interno di centrocampo rende al meglio. Difetti? C'è che va sempre stimolato. E' ancora giovane e in crescita, ha bisogno di una società che lo stimoli e che gli dia le motivazioni giuste. So che Corvino e Pioli riusciranno a toccare le corde giuste. Comunque credo che sia questo il motivo per cui a volte rende un po' meno. Non dimentichiamoci però che è un '94, e che quindi può ancora migliorare tanto".