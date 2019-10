Carnevali e il derby di Squinzi: "Una targa per ogni vittoria sull'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha raccontato come la realtà neroverde sta elaborando la scomparsa del suo patron, Giorgio Squinzi, in attesa del match del prossimo weekend contro l'Inter di Antonio Conte. "Il derby personale di Squinzi? Ogni volta che batteva l’Inter metteva una targa nel suo ufficio. Lo faceva soprattutto perché durante la scalata del Sassuolo dalla C alla A parlava sempre del suo desiderio di sconfiggere l’Inter a San Siro. Traguardo raggiunto. Tante idee e tante cose che ha detto si sono realizzate. Sosteneva che con l’impegno, le motivazioni, la generosità, il sacrificio e soprattutto l’umiltà tutto è possibile. Aveva ragione"