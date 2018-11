Carnevali: "Spero di rivedere presto Marotta, pochi come lui in giro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Sportiva. Il dirigente dei neroverdi ha parlato di Giuseppe Marotta. Queste le sue parole in merito: "Ho un grande rapporto di amicizia con lui. E' un grande manager e un grande dirigente. So che è stato richiesto da più squadre. Non avrà problemi a trovare altra collocazione, ma sarà lui a scegliere. Spero che un manager come Marotta rientri il più velocemente possibile perché tutto il movimento ha bisogno di grandi dirigenti. E di dirigenti come Marotta non ce ne sono tanti", riporta FcInterNews.it.

L'a.d. del club emiliano ha anche parlato di Matteo Politano: "Sono felice delle sue prestazioni. Siamo contenti per il ragazzo, ha fatto un'ottima gara anche in Champions. E' un giocatore di qualità ma anche un ottimo ragazzo, può dare delle soddisfazioni ai tifosi nerazzurri. Con noi si è dimostrato grande professionista, ha dimenticato subito il discorso Napoli giocando altri sei mesi di livello con la nostra maglia, poi su di lui è arrivato un altro grande club".