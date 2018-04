Carpi, la Fiorentina su Pachonik. Anche due club esteri lo seguono

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Tobias Pachonik, terzino tedesco in forza al Carpi con contratto in scadenza a giugno, sta attirando le attenzioni di alcuni club di Serie A ed esteri. Come riporta La Gazzetta di Modena, infatti, c'è la Fiorentina sul giocatore, che può giocare anche da centrocampista. Oltre a quello dei viola, si registra anche l'interesse di Werder Brema e PSV.