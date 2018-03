Cartoline da Viareggio, Federico Adorni: saracinesca del torneo

Il titolo del miglior portiere è andato all'interista Pissardo, ma a nostro parere l'avrebbe meritato lui, il parmense Federico Adorni, assolutamente decisivo nel passaggio del turno dei crociati agli ottavi e quarti, ancora prima dei calci di rigore (e ne ha parati due a testa, ndr). Non per demeriti del campione in carica, quanto piuttosto per il numero di tiri che regolarmente arrivano dalle sue parti, pochi, rispetto a quanto ha dovuto parare l'estremo difensore ducale, grandissimo protagonista dell'exploit ducale. La sua è una bella storia, che parla di una finale Scudetto persa, di fallimenti societari, di addii e ritorni, fino ad una Prima Squadra fino ad ora solo sfiorata. Ma che sembra nel suo destino.

Nome: Federico Adorni

Data di nascita: 13 marzo 2000

Nazionalità: italiano

Ruolo: portiere

Squadra: Parma Primavera

Assomiglia a: Luca Bucci

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Parma eliminato in semifinale

- 6 presenze

- 4 rigori parati