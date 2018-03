Cartoline da Viareggio: Mota Carvalho: il futuro a Sassuolo è in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il classico centravanti. Dany Mota Carvalho è il punto di riferimento dei suoi compagni. L’attaccante del Sassuolo si fa sempre trovare al centro dell’area avversaria, aiuta la squadra nei momenti di difficoltà a respirare ed è implacabile negli ultimi metri. La società emiliana ha voluto investire sull’attaccante portoghese-lussemburghese prendendolo in prestito nel corso del mercato invernale dall’Entella, dove in un anno e mezzo aveva collezionato 9 presenze e un gol, per farlo diventare l’attaccante del futuro. Dotato di grande fisico e di fiuto del gol alla Viareggio Cup è stato il trascinatore della formazione di Tufano, realizzando cinque reti in quattro partite giocate.

Nome: Dany Mota Carvalho

Data di nascita: 2 maggio 1998

Nazionalità: portoghese-lussemburghese

Ruolo: attaccante

Squadra: Sassuolo

Assomiglia a: Gonzalo Higuain

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

-Sassuolo eliminato nei quarti di finale dalla Fiorentina

-4 presenze

-5 gol