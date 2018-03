Cartoline da Viareggio, Sandro Kulenovic: bomber a sorpresa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zero gol nel campionato Primavera, sei su sei alla Viareggio Cup: livello più basso? Forse, ma il croato Sandro Kulenovic ha dimostrato di essere un attaccante capace di fare reparto da solo, di valorizzare l'alto tasso qualitativo messo a disposizione dalla società per Dal Canto e di avere un fiuto del gol davvero niente male. Doppietta contro ikl Rijeka alla prima, gol contro Benevento, FA Euro Academy, Rappresentativa Serie D e di nuovo Rijeka, poi il primo digiuno contro la Fiorentina, che coincide, guarda caso, con l'eliminazione dal torneo. A 19 anni, il croato dovrà dimostrare nei mesi a venire di dimostrare la fiducia della Juve, per poi intraprendere la carriera da professionista.

Nome: Sandro Kulenovic

Data di nascita: 4 dicembre 1998

Nazionalità: croato

Ruolo: centravanti

Squadra: Juventus Primavera

Assomiglia a: Mario Mandzukic

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Juventus eliminata in semifinale

- 6 presenze

- 6 gol