Caso Arthur a Barcellona: il nuovo acquisto della Juve non si presenta ai test per la ripresa

Se Miralem Pjanic ieri ha festeggiato il nono Scudetto consecutivo con la Juventus, Arthur Melo non se la sta certo passando altrettanto bene nelle sue ultime settimane al Barcellona. Come riporta Sport, infatti, il centrocampista brasiliano avrebbe deciso di rompere definitivamente la sua relazione coi blaugrana, non presentandosi per i test di Coronavirus programmati proprio in queste ore per Messi e compagni.

Il promesso sposo della Juve - si legge sul sito del noto quotidiano catalano - non ha ricevuto alcun permesso speciale dal club, ma nonostante questo avrebbe annunciato alla dirigenza di non voler più far parte della rosa culé restando in Brasile anziché tornare per le final 8 di Champions League. Una mossa che ha spiazzato totalmente il Barça, che adesso studia così le possibili misure con cui sanzionare il calciatore per il mancato rispetto del contratto in scadenza solo a fine stagione.