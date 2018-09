Caso Pepito Rossi, rischia la squalifica per un collirio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Rossi rischia d’essere squalificato per un collirio". Così il Corriere della Sera fa il punto su Pepito, deferito dalla procura antidoping di Nado Italia che ha chiesto un anno di squalifica. L’episodio si riferisce a un controllo effettuato il 12 maggio scorso, alla fine di Benevento-Genoa: la sostanza rintracciata è la dorzolamide, un agente anti-glaucoma. In pratica, un collirio. L'attaccante - attualmente senza squadra - è stato interrogato due volte a distanza di un mese, il 15 giugno e il 16 luglio e in entrambi i casi ha negato di aver assunto volontariamente il prodotto. Pepito Rossi al momento è senza contratto, lo aspetta un processo e una probabile squalifica di un anno.