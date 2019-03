© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna torna per l'ennesima volta sugli sviluppi del caso-Icardi. I protagonisti della vicenda ora sono l'ad nerazzurro Beppe Marotta e l'avvocato di Maurito, Paolo Nicoletti. Sono loro che stanno mediando per trovare una soluzione, anche se per la rosea il passo necessario per arrivare alla pace riguarda direttamente l'ex capitano. Dovrà essere lui, infatti, a confrontarsi direttamente con la squadra per far capire la propria posizione e farsi 'riaccogliere' in gruppo da giocatori e tecnico. Magari entro la ripartenza del campionato che dopo la sosta prevede la delicata sfida con la Lazio.