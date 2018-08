Caso Modric: la risposta dell'Inter all'esposto presentato dal Real Madrid

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport offre ulteriori dettagli in merito all'informativa che la Fifa ha inviato all'Inter in merito alla questione Luka Modric. Secondo il quotidiano, risale allo scorso 14 agosto la ricezione da parte del club nerazzurro della lettera della FIFA in seguito alla denuncia della società spagnola per la presunta trattativa con il giocatore croato. La federazione internazionale informava l'Inter di aver aperto una investigazione preliminare sulla vicenda. L'accusa del Real Madrid è di aver avviato una negoziazione con Modric senza aver parlato prima con la società, violando le norme sui trasferimenti.

La società nerazzurra - in sede di replica - sottolinea come l'esposto alla FIFA contenga elementi non pertinenti alla presunta trattativa. L'Inter, in una lettera di replica inviata ieri, afferma di non essere mai entrata in contatto con il giocatore, né di aver aperto alcuna trattativa direttamente con Modric. Una denuncia che, quindi, il club nerazzurro ritiene senza fondamento, sottolineando appunto l'assenza di un qualsivoglia approccio con il calciatore croato. Ora, la palla passa di nuovo nelle mani della FIFA, che dovrà decidere se aprire o meno una indagine formale