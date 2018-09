Caso Pogba allo United: Mou lo declassa, la Juve è in agguato

© foto di Imago/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Paul Pogba, declassato da José Mourinho. Tolta la fascia da capitano in un club in crisi nerissima, ko ieri contro il Derby County di Frank Lampard in League Cup. Adesso la Juventus è in agguato ma c'è la concorrenza del solito Barcellona, occhio anche al PSG che ha però il fiato sul collo del FFP della UEFA.