Caso Suarez, fonti interne all'Università: "Non parla solo all'infinito, è un ragazzo molto dolce"

"Nessun suggerimento, soltanto simulazioni". Così, secondo quanto riporta la Repubblica, si difende per le vie informali l'Università per stranieri di Perugia, dopo il comunicato di ieri. Nessuna risposta in anticipo: Suarez, secondo fonti interne all'Università, avrebbe ricevuto soltanto i Mock Exams, gli schemi d'esame, che coprono circa l'80% delle possibili domande, come tutti gli studenti destinati a un esame di lingua. "E non parlava soltanto all'infinito - virgolettato da attribuire sempre a fonti interne all'università - è un ragazzo molto dolce, ha studiato e non parla così male la nostra lingua".