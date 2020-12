Caso Suarez, il racconto della giornata dell'esame di Perugia

Toccata e fuga per l’esame d’italiano, giovedì 17 settembre. È da lì che parte il caso legato a Luis Suarez, il centravanti uruguaiano all’epoca già non più vicinissimo alla Juventus ma comunque volato in Italia a Perugia per ottenere la certificazione necessaria alla cittadinanza italiana.

L’allenamento in mattinata, poi il viaggio in Umbria. Quel giorno, Suarez si allena alla Ciutat Esportiva del Barcellona, agli ordini di Ronald Koeman. Verso l’ora di pranzo, il viaggio verso l’Italia con un aereo di pranzo. Va a Perugia, l’esame dura una mezz’oretta scarsa, esce verso le 15.30 col cappellino calato in testa e non ci sono grandi dubbi: esame superato, B1 in tasca, cittadinanza italiana più vicina. Anche se poi alla Juve non andrà comunque, tanti tifosi e giornalisti salutano la ripartenza del centravanti, che in serata è di nuovo a Barcellona.

Le prime interviste, poi le intercettazioni e il caso. Subito dopo l’esame, diversi esponenti dell’ateneo umbro commentano l’esame. “È durato 10-12 minuti - si espone Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori - l'abbiamo visto molto felice”. Poi, esplodono le intercettazioni, dalle quali pare chiaro che fosse tutto indirizzato al superamento, agevole, della prova. La Procura di Perugia indaga, poi fa scendere il silenzio sulla vicenda per evitare fughe di notizie. Oggi, il comunicato che non chiude la vicenda, ma anzi la riapre.