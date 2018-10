Cassano: "La Samp? Mi voleva anche il Genoa, avevo l'ok con Preziosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Antonio Cassano è tornato a parlare anche della fine dell'avventura con la maglia della Sampdoria: "Il tempo ha aggiustato tutto. Parliamoci chiaro, non ho mai negato che la Sampdoria sia stata la squadra, la società che mi ha cambiato la vita. Innanzitutto perché mi ha fatto conoscere Carolina. E poi perché arrivavo da quel periodaccio nel Real Madrid. Sarei dovuto andare al Genoa, anzi con il presidente Preziosi l'accordo era già fatto. Poi, lo ricordo benissimo, il 17 agosto mi trovavo in vacanza in un villaggio vicino a Palermo, a Pollina. Ricevo la telefonata del mio ex procuratore (Bozzo) e mi dice "guarda c'è anche la Samp che ti vuole". A quel punto dovevo scegliere e ho scelto la Samp. In blucerchiato ho ottenuto un sesto e un quarto posto più una finale di Coppa Italia contro la Lazio, e la stagione che poi sono stato ceduto al Milan l'ho lasciata che era quarta in classifica. Il percorso professionale mi ha portato a vestire la maglia di altre società, ma ho fatto di tutto per ritornare. E adesso, a bocce ferme, posso anche dire che alla Sampdoria, e un po' anche al Parma, ho fatto vedere il mio calcio migliore".