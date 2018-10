Cassano rivela: "Vorrei fare il ds. Alla Sampdoria? Assolutamente sì"

L'addio all'Entella dopo pochi giorni è solo l'ultimo capitolo di una carriera che potrebbe presto regalare altri sbocchi. Lo conferma lo stesso Antonio Cassano, che a Il Secolo XIX ha dichiarato: "Mi piacerebbe restare nel calcio, sì. E mi piacerebbe farlo in prima linea, area tecnica, osservatore, come direttore sportivo. Due esempi in Italia per me sono Piero Ausilio dell’Inter che è un top club e Giovanni Rossi del Sassuolo che è un club all’avanguardia… non l'ho mai fatto il direttore sportivo, non posso sapere se sono bravo o no. Ma mi piacerebbe contribuire a costruire un progetto, seguendo l’istinto del mio calcio. Alla Samp? Assolutamente sì. Ferrero è un presidente molto sveglio come piace a me, che sa muoversi. Romei mi ricorda molto Galliani, competenza calcistica e manageriale".