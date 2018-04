Cassano: "Roma? Incrocio le dita, ma sarà difficile vincere la Champions"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Sky Sport, Antonio Cassano - ex attaccante della Roma attualmente svincolato - ha parlato anche della sfida di Champions League di questa sera tra il Liverpool e i giallorossi: "Incrocio le dita per la vittoria della Roma in Champions League, ne sarei felice, ma al di là della semifinali poi la vedo molto dura con Real Madrid o Bayern Monaco".