© foto di Federico Gaetano

Antonio Cassano parla a Sky Sport 24 delle due genovesi. "La Sampdoria con Ranieri ha ripreso equilibrio, ha fatto punti. Il Genoa pensavo potesse stare in posizioni diverse. Ho visto Thiago Motta, faceva giocare molto molto bene la squadra. In Italia però guardi i punti, pensi solo ai risultati e a come giochi. Mi spiace la situazione: è un bravo ragazzo, allenerà una grande squadra".