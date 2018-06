Castro-Cagliari ancora non si sblocca: il Chievo vuole 7 mln di euro

© foto di Federico Gaetano

Non ha fatto passi avanti nelle ultime ore la trattativa per il trasferimento di Lucas Castro dal ChievoVerona al Cagliari. La società di patron Campedelli, infatti, anche ieri ha fatto sapere di non essere disposta ad accettare offerte inferiori ai sette milioni di euro per liberare il centrocampista argentino.

Giulini e Carli - si legge sul Corriere dello Sport - non vogliono arrivare ad offrire questa cifra e per questo motivo stanno lavorando anche su piste alternative come Mirko Valdifiori (Torino) e Alberto Grassi (Napoli).