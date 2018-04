Cataldi, futuro in bilico. Tornerà alla Lazio, piace a Pioli

© foto di Federico Gaetano

Con il Benevento già matematicamente in Serie B, il futuro di Danilo Cataldi dipenderà esclusivamente dai programmi della Lazio, club che ne detiene il cartellino. I sanniti avrebbero dovuto far valere l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma così non è stato. Così, il centrocampista potrebbe di nuovo essere costretto a cambiare squadra: come riporta fcinternews, il giocatore piaceva e piace ancora a Stefano Pioli e in passato è stato osservato dall'Inter.