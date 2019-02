Cattiveria, fischi e occasioni. Mancano solo i gol: Atletico-Juve è 0-0 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna rete al Wanda Metropolitano, al termine del primo tempo. Atletico Madrid e Juventus tornano infatti negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Più convincenti i padroni di casa, almeno a livello di manovra, finora, anche se le occasioni direbbero Juventus: Oblak deve metterci i guantoni sulla punizione di Cristiano Ronaldo (centrale ma potente) e soffiare affinché il pallone di Bonucci vada alto su corner. Brivido per Allegri con De Sciglio: Diego Costa non fa nulla per rimanere in piedi, ma l’arbitro aveva inizialmente indicato il dischetto, salvo poi cambiare la decisione e assegnare una punizione all’Atletico. Qualche imprecisione di troppo per i ragazzi di Allegri, specie con Matuidi non in gran serata finora (proteste Atletico per un contatto in area con Griezmann dopo due minuti). Buone notizie per la Juve in ottica Torino: Diego Costa e Thomas, diffidati e ammoniti, salteranno la gara di ritorno. Da segnalare: Dybala che agisce da trequartista in un 4-3-1-2 puro con Ronaldo e Mandzukic a scambiarsi la posizione, Bonucci che fa 500 presenze coi club. Per ora, la gara da 50 e 50 resta tale, con tanta ruvidità nei contrasti come previsto. Al 45’ mancano soltanto i gol: Atletico-Juventus è 0-0 all’intervallo.