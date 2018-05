Cavani chiude al Milan: "Mi danno sempre in partenza, ma resto al PSG"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Edinson Cavani ha parlato del suo futuro da Montevideo, dove la sua Nazionale si radunerà per preparare il Mondiale: "A Parigi sto bene, ho buoni rapporti con la città, la gente e anche con il club. Ogni anno mi danno per venduto, se ne parla sempre. Ci sono cose che personalmente mi piacerebbe migliorare per il bene del club e della squadra, ma vedremo nella prossima stagione. Ho rinnovato il contratto con la voglia di restare. Ho trascorso cinque anni nel Paris Saint Germain ed è ovvio volere il meglio".