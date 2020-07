Ceferin: "Abbiamo preso le decisioni giuste. Decisivo spostare per tempo Euro 2020"

Il presidente della UEFA, Aleksander Čeferin, ha parlato al canale ufficiale del massimo organo calcistico europeo. Facendo il punto della situazione:

Ritiene che la UEFA abbia preso le decisioni giuste al momento giusto in questi mesi?

"Noi come organo di governo abbiamo dovuto occuparci di tutto il calcio, non solo delle competizioni UEFA. Di conseguenza, abbiamo cercato di fare da guida in Europa, e credo che ci siamo riusciti con successo. Penso che la decisione di rimandare EURO 2020 al prossimo anno sia stato un momento decisivo, perché è stata presa in una fase abbastanza precoce. Tutti hanno capito che l'abbiamo fatto per aiutare gli altri protagonisti del calcio e, ancora una volta, devo sottolineare lo spirito di totale unità e solidarietà che si stava delineando".

Quali misure può adottare la UEFA per proteggere il calcio di base in tutta Europa dall'impatto economico della crisi COVID-19?

"Naturalmente c'è stata grande attenzione alle competizioni d'élite. Ma è anche chiaro che il calcio di base sarà sempre una parte vitale della nostra missione. Visti i protocolli medici e le disposizioni che saranno in vigore, sarà importante innanzitutto che nessuno si assuma rischi inutili. Dobbiamo essere tutti particolarmente attenti quando si tratta di bambini".