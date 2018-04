Ceferin: "Collina non si tocca. Buffon? Lo capisco, ma ha sbagliato"

Aleksander Ceferin, numero uno dell'Uefa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport tornando sulle recenti polemiche arbitrali che hanno coinvolto anche Pierluigi Collina, designatore degli arbitri: "Collina non si tocca. Non ha colpe, seleziona i migliori arbitri con la sua grande professionalità. Ha dato tanto. Buffon? Quello che ha detto non è giusto, non doveva. Però, dal punto di vista di chi ha giocato, capisco la frustrazione e la delusione di chi perde una partita su un rigore al 93'. Senti di aver perso l'occasione. Lo sfogo di Agnelli? Ho parlato subito con Andrea e so che ha agito comunque da gentiluomo qual è: non ha insultato nessuno né è stato aggresivo. Anche il delegato ha confermato. Aveva la stessa frustrazione di Buffon e, sebbene presidente, non poteva nascondere le emozioni".