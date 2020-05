Ceferin: "Ligue 1 chiusa troppo presto. PSG e Lione giocheranno la Champions dopo lungo stop"

vedi letture

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha ritenuto prematura la decisione in Francia di fermare definitivamente la Ligue 1. Relativamente ai campionati europei ha dichiarato a beIN Sports: "Per noi la cosa importante è sapere chi è il campione, chi secondo, chi terzo e chi quarto. Personalmente è che se cancelli la stagione troppo presto non è una cosa ideale perché le cose possono migliorare e tutti possono giocare ad eccezione di pochi campionati. Ma ancora, se la decisione è del Governo, cosa possono fare i club? O le leghe? Nulla. Ma per me la decisione è stata prematura. Ma non è una cosa che riguarda la UEFA, è una loro decisione".

"Vi sono due club francesi (Paris Saint-Germain e Lione) che giocheranno in Champions League e non lo faranno fino ad agosto. Non so se sia giusto stare fermi così a lungo per poi tornare a giocare partite così importanti. Ma non è una mia decisione".