Centro sportivo Fiorentina, Dainelli: "Mi sarebbe piaciuto giocarci"

Fonte: Firenzeviola.it

Dario Dainelli, dirigente viola, ha parlato così ai canali ufficiali viola al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo: "Mi sarebbe piaciuto giocarci perché il fatto dello stare insieme, della condivisione è importante sia per i calciatori che per gli addetti ai lavori per un fattore di crescita perché quando condividi l'esperienze per quanto riguarda gli allenatori e, ripeto, gli addetti ai lavori è molto importante perché capisci e senti opinioni di altri e ti accresci. Naturalmente il farlo in un ambiente così bello, così verde, è bellissimo. Già pronto per il 2021? Mi fa un bell'effetto perché spesso in Italia si parla della burocrazia, dei tempi lunghi e l'andare così veloci è una sensazione molto bella perché lo vedi che è una cosa concreta che nascerà".