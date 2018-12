© foto di Federico Gaetano

Otto reti in quindici partite. Ne ha segnate quattro nelle ultime cinque e ha punito anche Milan, Juventus e Napoli. Francesco Caputo sta dimostrando a suon di grandi prestazioni di meritare la Serie A, una categoria che ha ritrovato otto anni dopo quell'unica esperienza con la maglia del Bari. Dopo aver messo a segno 118 gol in cadetteria, per l'attaccante di Altamura era giunto il momento di farsi valere anche nella massima categoria, con la maglia del club che più di altri ha creduto in lui e nelle sue qualità. E Caputo ha ripagato la fiducia, trascinando l'Empoli in un momento difficile, con il cambio in panchina e una classifica deficitaria. E senza il suo gemello del gol, Alfredo Donnarumma, ceduto in estate al Brescia nell'incredulità generale.

Per fortuna sembra essersi definitivamente sbloccato Antonino La Gumina, l'investimento estivo più oneroso operato dalla dirigenza empolese. L'attaccante palermitano ha messo a segno due gol pesantissimi nelle ultime due sfide interne, che hanno consentito alla squadra di Iachini di portare a casa sei punti di piramidale importanza nella corsa salvezza. I primi due centri in Serie A per il classe 1996, un giocatore in cui il presidente Corsi e il ds Accardi credono fortemente. E che ha il compito di non far sentire più solo Ciccio Caputo.