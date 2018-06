Certi amori non finiscono: Inzaghi vuole Paloschi al Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filippo Inzaghi vuole Alberto Paloschi al Bologna. Lo spiega oggi La Nuova Ferrara in edicola. La punta della Spal, che lo ha obbligatoriamente riscattato dall'Atalanta, ha sempre avuto il nuovo tecnico degli emiliani, ex Venezia, come modello e punto di riferimento. Un feeling mai tramontato e adesso Inzaghi lo vorrebbe con sè per la nuova avventura a Bologna.