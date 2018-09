Cesari: "Cristiano Ronaldo espulso solo perché non è più al Real"

Graziano Cesari, ex arbitro, ai microfoni di Sportmediaset s'è così espresso sull'espulsione comminata a Cristiano Ronaldo durante la sfida Valencia-Juventus vinta 2-0 dai campioni d'Italia: "Avesse indossato la maglia del Real Madrid, Cristiano Ronaldo non sarebbe stato espulso. C'è sudditanza psicologica in Europa nei confronti di quella maglia e CR7, fosse accaduto questo episodio quando era ancora al Bernabeu, non sarebbe stato cacciato".