Cessione Sampdoria, ieri sera incontro Romei-Vialli

Si è svolto ieri sera, come spiega Il Secolo XIX, l'incontro tra il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, e Gianluca Vialli. All'incontro c'erano anche dei collaboratori dell'avvocato, più due esponenti del Fondo York, intenzionato ad acquistare la Samp da tempo. Ieri Romei ha ribadito ciò che ha detto domenica: "Mi trovo fuori per impegni di lavoro che non coinvolgono la Samp". Vialli comunque ha già un piano B, eventualmente: il Parma.