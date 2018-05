Champions e investimenti mirati: il progetto Spalletti è ancora in piedi

Dopo il ko contro la Juve il campionato dell'Inter sembrava essere finito in anticipo, dopo il pari tra Atalanta e Lazio, è tutto riaperto. La bellezza della matematica si fonde a quella del calcio, si addiziona alle voglia di Champions nerazzurra e si trasforma in un concetto semplice: sei punti e sarà ritorno nella massima competizione continentale, sarebbe la prima volta per tanti senatori nerazzurri, da Handanovic a Icardi. Tutti in corsa dunque, ed è già una bella novità. Ma il mercato non aspetta e per questo i nerazzurri sono già attivi: le esigenze principali in questo momento sembrano essere un centrocampista eclettico (citofonare a casa Barella per informazioni) e un difensore centrale in grado di allungare la rosa di Spalletti minimizzando la perdita di qualità. In questo senso vi abbiamo raccontato ieri delle mosse per Filip Benkovic, centrale di belle speranze che si è messo in mostra con la Dinamo Zagabria in questa stagione e che potrebbe arrivare anche grazie agli ottimi rapporti tra club. Da non dimenticare quanto già è stato fatto: Kwadwo Asamoah è un rincalzo di spessore ed esperienza per la fascia sinistra, Stefan de Vrij il grande colpo frutto della programmazione. Lautaro Martinez è invece il colpo non mediatico: c'è infatti voglia di non ripetere gli "errori", se così si possono definire, fatti con Gabigol. Meno pressione, meno attesa, ma tanta fiducia. Sull'argentino d'altronde sono pronti a scommettere davvero tutti: l'Inter ci è arrivata prima e ora non vede l'ora di affidarlo alle cure di Luciano Spalletti.