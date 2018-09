Champions, gruppo A: Atletico e Borussia corsari, successi pesanti

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha così commentato a Sky Sport il pari dei suoi nell'esordio di Champions sul campo della Stella Rossa: "Ci è mancato poco. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di poco, qualche cross, eravamo in area in ritardo. Poco a poco però poi è venuto...

Successo importante dell'Atletico Madrid sul campo del Monaco. I Colchoneros vincono in rimonta grazie alle reti di Douglas Costa e Gimenez, dopo il momentaneo vantaggio dei monegaschi firmato Grandisir. Vince in trasferta anche il Borrussia Dortmund contro il Club Brugge: di Pulisic nei minuti finali il gol che regala la vittoria ai gialloneri.

