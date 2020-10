Champions, gruppo B: il Gladbach trova l'Inter. E la mente torna alla partita della lattina

Come al solito, Inter sfortunata al sorteggio di Champions League. Due anni fa, toccò ai nerazzurri il Barcellona e il Tottenham, l'anno scorso sempre i catalani più il Borussia Dortmund. Stavolta c'è il Real Madrid come corazzata, più due outsider tutt'altro che semplici, come lo Shakhtar Donetsk e il Borussia Monchengladbach, peggior avversario possibile in quarta fascia. Ecco nel dettaglio la squadra di Marco Rose, quarta classificata nella scorsa Bundesliga e vera e propria mina vagante del torneo. I Fohlen associati all'Inter portano indietro alla memoria, alla famosa "partita della lattina" del 1971:

La stella: Marcus Thuram

Figlio d'arte, 23 anni, arrivato quasi a fari spenti dal Guingamp e bravissimo a prendersi la scena al primo anno. Esterno d'attacco capace di svariare su tutto il fronte offensivo e di andare in doppia cifra (14 reti e 9 assist). La nuova stagione è ricominciata da come era finita, con prestazioni di livello e un gol segnato.

La possibile sorpresa: Hannes Wolf

Con un cognome così non può che risolvere i problemi di Marco Rose. Che non a caso l'ha voluto con sé dopo averlo allenato a Salisburgo. Arriva dal Lipsia in prestito, dove nella stagione passata ha giocato poco. Il secondo anno per il nazionale Under 21 austriaco può darci indicazioni maggiori.

L'undici tipo (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Zakaria; Thuram, Stindl, Hoffman; Pléa