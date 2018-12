Champions, Gruppo E - Bayern e Ajax danno spettacolo: prima e seconda

© foto di Imago/Image Sport

Gara spettacolare e ricca di gol ad Amsterdam tra Ajax e Bayern Monaco: 3-3 il risultato finale, coi bavaresi che passano agli ottavi come prima forza del Gruppo E e i lancieri come seconda. Retrocesso in Europa League il Benfica, vincente questa sera a Lisbona contro l'AEK Atene.

Tutti i risultati

Ajax-AEK 3-0

Benfica-Bayern Monaco 0-2

AEK-Benfica 2-3

Bayern Monaco-Ajax 1-1

AEK-Bayern Monaco 0-2

Ajax-Benfica 1-0

Benfica-Ajax 1-1

Bayern Monaco-AEK 2-0

AEK-Ajax 0-2

Bayern Monaco-Benfica 5-1

Benfica-AEK Atene 1-0

Ajax-Bayern Monaco 3-3

Classifica e verdetti

Bayern Monaco 14 (agli ottavi, testa di serie)

Ajax 12 (agli ottavi, non testa di serie)

Benfica 7 (retrocessa in Europa League)

AEK 0 (eliminata)