Champions, Gruppo F: il Brugge trova la Lazio. Poco da perdere, occhio a Diatta

La Lazio torna a giocare i gironi di Champions League dopo 13 anni e il sorteggio tutto sommato è stato benevolo. Lo Zenit era la testa di serie più abbordabile, il Brugge una squadra alla portata e il Dortmund è una squadra insidiosa, ma non avversario insormontabile. Ecco nel dettaglio i campioni del Belgio:

La stella: Krépin Diatta

Esterno d'attacco che può giocare su entrambe le corsie, 21 anni, è stato pescato in Norvegia al costo di 2 milioni di euro. Il suo valore oggi è decuplicato. L'impatto con la porta avversaria è migliorato in questo inizio stagione, già 3 reti in 6 partite.

La sorpresa: Odilon Kossounou

19 anni, grande fisico (190 cm) ma ciò non gli impedisce anche di avere una buona velocità. Fra le qualità anche la duttilità, dato che può essere impiegato anche come mediano. Il Brugge lo ha scovato in Svezia, pagando 3.80 milioni all'Hammarby.

L'undici tipo (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli, Ricca; Vanaken, Rits, Vormer; Diatta, Krmencik, De Ketelaere