Champions, Gruppo F: Zenit contro Lazio. L'occasione per vedere Malcom a Roma

La Lazio torna a giocare i gironi di Champions League dopo 13 anni e il sorteggio tutto sommato è stato benevolo. Lo Zenit era la testa di serie più abbordabile, il Brugge una squadra alla portata e il Dortmund è una squadra insidiosa, ma non avversario insormontabile. Nel dettaglio ecco le avversarie degli uomini di Simone Inzaghi, a cominciare dai campioni di Russia dello Zenit:

La stella: Malcom

A Bordeaux ha fatto tante meraviglie al punto da provocare una clamorosa telenovela di mercato che ha visto protagonista la Roma, scippata in aeroporto dal Barcellona. In Catalogna non sono andate bene le cose tanto da essere "spedito" a suon di rubli in Russia. Condizionato dagli infortuni e dall'ostilità di una frangia della tifoseria poco amichevole nei confronti dei calciatori di colore, Malcom quando è potuto rientrare in campo ha saputo anche fare la differenza.

La possibile sorpresa: Andrey Mostovoy

Ala sinistra di 22 anni, è stato appena convocato dal ct della Russia Stanislav Cherchesov per i prossimi impegni internazionali. Nella passata stagione si è fatto le ossa al Krasnodar, dove ha contribuito alla qualificazione in Champions della squadra segnando 6 reti e servendo 5 assist.

L'undici tipo (4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Malcom, Ozdoev, Barrios, Driussi; Azmoun, Dzyuba